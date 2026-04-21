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21.04.2026 07:01:06

Ausblick: Range Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Range Resources
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Range Resources äussert sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 22 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Range Resources 0,400 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Range Resources nach den Prognosen von 16 Analysten 917,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 849,5 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,99 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,74 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 18 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,45 Milliarden USD, gegenüber 2,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch