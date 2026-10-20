Randstad Aktie 4740925 / US75279Q1085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Randstad zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Randstad stellt am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,403 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 49,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,270 USD erwirtschaftet wurden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 1,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 6,86 Milliarden USD gegenüber 6,79 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 26,94 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Randstad Holding NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
07:01
|Ausblick: Randstad zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|Erste Schätzungen: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Ausblick: Randstad veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.07.26
|Erste Schätzungen: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.04.26
|Ausblick: Randstad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Randstad Holding NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen im Minus
Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag mit Verlusten.