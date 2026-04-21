Ausblick: Randstad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Randstad präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0,230 USD je Aktie eingenommen.

Randstad soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,01 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch