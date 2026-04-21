Randstad Aktie 4740925 / US75279Q1085
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.04.2026 07:01:06
Ausblick: Randstad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Randstad präsentiert in der am 22.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,295 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Randstad 0,230 USD je Aktie eingenommen.
Randstad soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,940 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 27,01 Milliarden USD, gegenüber 26,04 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Randstad Holding NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|
07:01
|Ausblick: Randstad stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.04.26
|Erste Schätzungen: Randstad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.02.26
|Ausblick: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
27.01.26
|Erste Schätzungen: Randstad legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.10.25
|Ausblick: Randstad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Randstad Holding NV Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
Top-Aktien unter Druck – jetzt Chancen für langfristige Anleger? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Diese Aktien & Themen stehen im Fokus:
Tech-Giganten unter Druck
– Microsoft: Rücksetzer trotz starker Marktposition – Chance durch niedrigere Bewertung?
– SAP: KI als Risiko für das Geschäftsmodell?
– Oracle: Deutlicher Kursverlust bei gleichzeitig attraktiver Bewertung
– Meta Platforms: Hohe KI-Investitionen & neue Monetarisierungsmöglichkeiten (z. B. WhatsApp)
️ Konsum & Marken unter Druck
– Nike: Sinkende Nachfrage, steigende Konkurrenz aber starke Marke
– Amazon: Hohe Investitionen drücken Gewinne langfristig trotzdem spannend?
Weitere Value-Kandidaten
– PayPal: Stark gefallen – Turnaround möglich?
– Constellation Software: Hidden Champion mit einzigartigem Geschäftsmodell
Das grosse Thema:
Viele dieser Unternehmen investieren massiv in KI, Cloud und Zukunftstechnologien, was kurzfristig die Gewinne belastet, aber langfristig enorme Chancen bieten kann.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX letztlich mit schwachem Wochenstart -- US-Börsen schliessen mit überschaubaren Verlusten -- Asiens Börsen schliessen im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. An den US-Börsen ging es überschaubar nach unten. Die Börsen in Fernost nahmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.