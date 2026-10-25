|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse
Rambus äussert sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,789 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Rambus 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 213,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 19,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 178,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 828,9 Millionen USD aus im Gegensatz zu 707,6 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rambus Inc.
|
07:01
|Ausblick: Rambus präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite im Aufwind (finanzen.ch)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite mittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
11.10.26
|Erste Schätzungen: Rambus zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Rambus-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Rambus von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Rambus Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.