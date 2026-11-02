Ausblick: Ramaco Resources A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ramaco Resources A wird am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,237 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 140,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 15,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 121,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,950 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,990 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 574,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 536,6 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net