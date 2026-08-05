Ralph Lauren a Aktie 13544087 / US7512121010
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ralph Lauren A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ralph Lauren A wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 16 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 4,32 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ralph Lauren A 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,87 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 18,49 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 15,11 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,63 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,11 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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