19.01.2026 07:01:06

Ausblick: Rallis India legt Quartalsergebnis vor

Rallis India
243.50 INR -1.74%
Rallis India wird am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,13 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rallis India noch 0,560 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Rallis India nach den Prognosen von 9 Analysten 5,67 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,22 Milliarden INR umgesetzt worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,49 INR aus. Im Vorjahr waren 6,43 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 28,90 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 26,56 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch