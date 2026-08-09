Rakuten Aktie 22973845 / US75102W1080
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Rakuten präsentiert Quartalsergebnisse
Rakuten lädt am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,058 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 63,75 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,160 USD je Aktie erzielt worden waren.
Rakuten soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,11 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 0,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,13 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,072 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,550 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,69 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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