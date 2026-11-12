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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rakuten legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Rakuten präsentiert am 13.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,007 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rakuten ein EPS von -0,080 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 1,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Rakuten einen Umsatz von 4,26 Milliarden USD eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,037 USD aus. Im Vorjahr waren -0,550 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 17,55 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 16,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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