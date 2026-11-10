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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: Rakuten Bank,Ltd Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Rakuten Bank,Ltd Registered gibt am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 140,97 JPY. Im Vorjahresquartal waren 98,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 16,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 50,68 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 417,95 JPY, gegenüber 418,76 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 207,55 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 254,67 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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