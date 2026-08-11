Raisio Aktie 10926 / FI0009800395
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Raisio gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Raisio präsentiert in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Raisio mit 0,040 EUR je Aktie genauso viel verdient.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 56,5 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 3,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 54,5 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,150 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,150 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 230,1 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 224,2 Millionen EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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