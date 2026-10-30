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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Rainbow Childrens Medicare zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Rainbow Childrens Medicare äussert sich am 31.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
4 Analysten schätzen, dass Rainbow Childrens Medicare für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,25 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,41 INR je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 20,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 5,35 Milliarden INR gegenüber 4,45 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 32,62 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 27,41 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 20,56 Milliarden INR, gegenüber 17,03 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S
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Analysen zu Rainbow Childrens Medicare Limited Registered Shs 144A Reg S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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