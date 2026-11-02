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Vor Zahlenvorlage 02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Raiffeisen.

Raiffeisen
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Raiffeisen stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
08:49 Logo WHS Nasdaq nach dem Ausverkauf: Apple, AMD & US-Arbeitsmarkt vor dem nächsten Börsentest
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27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.94 SBBH9U
Short 15’736.55 13.65 S4ABWU
Short 16’325.33 8.78 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’766.45 02.11.2026 09:40:50
Long 14’174.03 19.42 SYBDTU
Long 13’864.51 13.79 SNASBU
Long 13’282.09 9.00 S2BJ7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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