|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Vor Zahlenvorlage
|
02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Raiffeisen legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Das sind die Analystenschätzungen zur anstehenden Bilanzvorlage von Raiffeisen.
Raiffeisen stellt am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 2,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren 2,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,97 Milliarden EUR – das wäre ein Abschlag von 43,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,47 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,49 EUR, gegenüber 3,82 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 8,41 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 14,02 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Raiffeisen
|
09:28
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
09:28
|ATX-Handel aktuell: ATX beginnt Montagshandel mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Handel in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: ATX am Nachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
30.10.26
|ATX-Papier Raiffeisen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Raiffeisen von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Aufschläge in Wien: Börsianer lassen ATX steigen (finanzen.ch)
|
29.10.26
|Börse Wien in Rot: ATX Prime verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Raiffeisen
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, während der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. Die Börsen in Fernost weisen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.