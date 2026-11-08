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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Radiant Logistics stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Radiant Logistics wird sich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,090 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 200 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,030 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 246,3 Millionen USD gegenüber 226,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,380 USD je Aktie, gegenüber 0,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 980,7 Millionen USD. Im Vorjahr waren 934,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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