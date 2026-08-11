Ausblick: Radcom legt Quartalsergebnis vor

Radcom veröffentlicht am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,240 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Radcom ein EPS von 0,150 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 11,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 17,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 15,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 67,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch