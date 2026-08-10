Ausblick: Rackspace Technology legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rackspace Technology wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Rackspace Technology noch -0,230 USD je Aktie verloren.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 3,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 666,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rackspace Technology für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 646,0 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,182 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,50 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,69 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.ch