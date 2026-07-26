R R Kabel Aktie 129602128 / INE777K01022
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26.07.2026 07:01:06
Ausblick: R R Kabel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
R R Kabel lädt am 27.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 14,08 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte R R Kabel ein EPS von 7,94 INR je Aktie vermeldet.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 27,80 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 35,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 20,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,16 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 43,53 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 117,22 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 97,15 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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