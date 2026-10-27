Ausblick: R R Kabel legt Quartalsergebnis vor

R R Kabel wird am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 15,20 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei R R Kabel noch ein Gewinn pro Aktie von 10,28 INR in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 39,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 30,15 Milliarden INR gegenüber 21,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 65,59 INR, gegenüber 43,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 125,68 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 97,15 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch