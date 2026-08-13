Quoin Pharmaceuticals Aktie 143971703 / US74907L4095
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quoin Pharmaceuticals gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quoin Pharmaceuticals stellt am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,610 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Quoin Pharmaceuticals noch -224,520 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Quoin Pharmaceuticals mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,355 USD im Vergleich zu -522,110 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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