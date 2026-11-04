Ausblick: Quest Resource vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Quest Resource stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,005 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,060 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 66,3 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 63,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,115 USD, gegenüber -0,730 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 257,0 Millionen USD im Vergleich zu 250,2 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net