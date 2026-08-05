Ausblick: Quebecor B legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quebecor B präsentiert in der am 06.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 10 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,10 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 2,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,42 Milliarden CAD gegenüber 1,38 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,29 CAD aus. Im Vorjahr waren 3,73 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 5,81 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch