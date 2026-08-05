Quebeco a Aktie 698508 / CA7481931094
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quebecor A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Quebecor A wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,950 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 9 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,67 Prozent auf 1,42 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte Quebecor A noch 1,38 Milliarden CAD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,29 CAD, gegenüber 3,73 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 5,81 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,68 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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