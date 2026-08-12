Quarterhill Aktie 37016838 / CA7477131055
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quarterhill veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Quarterhill wird am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,005 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 43,2 Millionen USD für Quarterhill, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 59,7 Millionen CAD erzielt wurde.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,005 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,660 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 180,5 Millionen USD, gegenüber 216,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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