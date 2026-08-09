Ausblick: Quanterix stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Quanterix wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quanterix noch ein Verlust pro Aktie von -0,770 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 53,02 Prozent auf 37,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quanterix noch 24,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,290 USD im Vergleich zu -2,510 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 169,9 Millionen USD, gegenüber 138,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch