Quanterix Corporation Registered Shs Aktie 39127916 / US74766Q1013
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quanterix stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Quanterix wird am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,410 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Quanterix noch ein Verlust pro Aktie von -0,770 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 53,02 Prozent auf 37,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Quanterix noch 24,5 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,290 USD im Vergleich zu -2,510 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 169,9 Millionen USD, gegenüber 138,9 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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