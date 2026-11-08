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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Quanterix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Quanterix lädt am 09.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,420 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Quanterix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,9 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 15,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,240 USD aus. Im Vorjahr waren -2,510 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 143,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 138,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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