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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Qualys stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Qualys wird am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,96 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,01 Prozent erhöht. Damals waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 19 Analysten von einem Zuwachs von 9,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 186,6 Millionen USD gegenüber 169,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,83 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,44 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich auf 735,4 Millionen USD, gegenüber 669,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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