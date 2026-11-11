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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Qualisys legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qualisys präsentiert in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,000 SEK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,620 SEK je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 15,27 Prozent auf 46,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Qualisys noch 54,3 Millionen SEK umgesetzt.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 3,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,66 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 255,0 Millionen SEK, gegenüber 269,1 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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