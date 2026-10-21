Qliro AB Registered Shs Aktie 56827422 / SE0013719077
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Qliro Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Qliro Registered wird am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,269 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Qliro Registered -1,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 10,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 135,3 Millionen SEK gegenüber 122,9 Millionen SEK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,674 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -3,730 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 529,5 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 516,8 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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