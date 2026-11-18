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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: QleanAir Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
QleanAir Registered gibt am 19.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,270 SEK. Das entspräche einer Verringerung von 25,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 SEK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 113,0 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,4 Millionen SEK in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,30 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 1,88 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 469,0 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 454,7 Millionen SEK im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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