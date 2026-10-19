Ausblick: QCR verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

QCR wird am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,09 USD gegenüber 2,16 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 32,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 109,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 161,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 7,49 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 428,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 603,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch