Ausblick: qbeyond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

qbeyond stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR gegenüber 0,000 EUR im Vorjahresquartal.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 0,90 Prozent auf 44,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 EUR, gegenüber 0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 184,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.ch