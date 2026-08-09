q.beyond Aktie 154091281 / DE000A41YDG0
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: qbeyond verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
qbeyond stellt am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,020 EUR gegenüber 0,000 EUR im Vorjahresquartal.
1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 0,90 Prozent auf 44,0 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 44,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 EUR, gegenüber 0,050 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 184,3 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 182,6 Millionen EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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