Ausblick: Pyxis Tankers stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pyxis Tankers wird am 18.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,170 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pyxis Tankers in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 10,1 Millionen USD im Vergleich zu 9,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,970 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,190 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 43,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 39,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch