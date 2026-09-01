Ausblick: PVH zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

PVH präsentiert am 02.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,08 USD je Aktie gegenüber 4,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

PVH soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,02 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,95 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch