PVH Aktie 13341368 / US6936561009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.09.2026 07:01:06
Ausblick: PVH zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
PVH präsentiert am 02.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 3,08 USD je Aktie gegenüber 4,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
PVH soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,09 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 3,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,02 USD, gegenüber 0,520 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 8,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,95 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu PVH Corp.
|
07:01
|Ausblick: PVH zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
18.08.26
|Erste Schätzungen: PVH vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.06.26
|Ausblick: PVH stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.05.26
|Erste Schätzungen: PVH informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.03.26
|Ausblick: PVH mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
17.03.26
|Erste Schätzungen: PVH präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PVH Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
Die asiatischen Börsen bewegen sich am Dienstag mit verschiedenen Vorzeichen.