|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: PVA TePla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
PVA TePla wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PVA TePla noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 266,6 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla mit wiederholt starkem Auftragseingang (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: PVA TePla Reports Another Strong Increase in Order Intake (EQS Group)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu PVA TePla AG
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|PVA TePla Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.25
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|15.11.24
|PVA TePla Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|27.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.25
|PVA TePla Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerWeitere Entspannung beim Ölpreis: SMI nach Rekordhoch erneut fester erwartet -- DAX dürfte neue Rekorde anpeilen -- Asiens Börsen uneinheitlich -- zeitweise Handelsunterbrechung beim KOSPI in Südkorea
Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.