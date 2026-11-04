Ausblick: PVA TePla gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

PVA TePla wird am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,105 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PVA TePla noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 55,8 Millionen EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 62,5 Millionen EUR aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,440 EUR im Vergleich zu 0,370 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 266,6 Millionen EUR, gegenüber 244,3 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net