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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: PureCycle Technologies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
PureCycle Technologies gibt am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,257 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,310 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 240,74 Prozent auf 8,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,413 USD im Vergleich zu -1,210 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 30,9 Millionen USD, gegenüber 8,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu PureCycle Technologies Inc Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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