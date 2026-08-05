PureCycle Technologies Aktie 110629578 / US74623V1035
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: PureCycle Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
PureCycle Technologies äussert sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,290 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 64,20 Prozent erhöht. Damals waren -0,810 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 252,12 Prozent auf 5,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,019 USD je Aktie, gegenüber -1,210 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 38,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 8,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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