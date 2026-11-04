Ausblick: Pulse Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Pulse Biosciences lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pulse Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pulse Biosciences in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 477,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,186 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,0 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net