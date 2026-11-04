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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Pulse Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pulse Biosciences lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Pulse Biosciences die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,310 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,290 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Pulse Biosciences in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 477,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 0,5 Millionen USD im Vergleich zu 0,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,186 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,0 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Pulse Biosciences Inc
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05.08.26
|Ausblick: Pulse Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.07.26
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Analysen zu Pulse Biosciences Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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