Pulse Biosciences Aktie 30912708 / US74587B1017
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Pulse Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Pulse Biosciences wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Pulse Biosciences im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,293 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,280 USD je Aktie gewesen.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 3 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 0,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,143 USD im Vergleich zu -1,080 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 2,7 Millionen USD, gegenüber 0,4 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.ch
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