Ausblick: PubMatic A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

PubMatic A gibt am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,015 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,140 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 76,1 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,097 USD, gegenüber -0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 308,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 282,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net