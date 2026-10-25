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25.10.2026 07:01:06
Ausblick: Public Storage präsentiert Quartalsergebnisse
Public Storage öffnet am 26.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD gegenüber 2,62 USD im Vorjahresquartal.
Public Storage soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 10,07 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,01 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,16 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,82 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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