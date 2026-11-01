Ausblick: Public Service Enterprise Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Public Service Enterprise Group äussert sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,19 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,10 Prozent auf 3,19 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,22 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,78 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 12,28 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net