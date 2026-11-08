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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: Public Policy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Public Policy wird am 09.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,330 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Public Policy ein EPS von -0,090 USD je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,63 Prozent auf 55,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 48,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,27 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1,430 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 215,0 Millionen USD, gegenüber 186,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu Public Policy Holding Company Inc Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Public Policy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Public Policy Holding Company Inc Registered Shs
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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