PTC Industries Aktie 27443213 / INE596F01018
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
13.02.2026 07:01:06
Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
PTC Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 20,30 INR aus. Im letzten Jahr hatte PTC Industries einen Gewinn von 9,51 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll PTC Industries 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 150,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PTC Industries 669,2 Millionen INR umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 65,37 INR, gegenüber 41,37 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 7,14 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,04 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu PTC Industries Ltd
|
07:01
|Ausblick: PTC Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: PTC Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu PTC Industries Ltd
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Ausgabe von BX Swiss TV sprechen David Kunz und Tim Schäfer über ein besonders spannendes Thema für langfristige Anleger: Dividendenkönige – also Unternehmen, die ihre Dividende seit mindestens 50 Jahren jährlich steigern!
Was erwartet euch in dieser Folge?
✔️ Definition: Was macht eine Aktie zum Dividendenkönig?
✔️ Stabile Klassiker wie Johnson & Johnson, Coca-Cola, Procter & Gamble oder Colgate-Palmolive
✔️ Kontroverse Top-Performer wie Altria – die „beste Aktie der letzten 100 Jahre“
✔️ Unbekannter Star: Federal Realty Investment Trust
✔️ Target – ein Dividendenkönig in der Krise
✔️ Chancen in der Schwäche: Value-Investing bei Qualitätsaktien
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag letztendlich knapp im Minus. Der deutsche Leitindex gab seine Gewinne vollständig wieder ab. Die US-Börsen schlossen mit negativen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.