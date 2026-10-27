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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: PT Indosat Tbk (B) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
PT Indosat Tbk (B) wird am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 46,82 IDR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte PT Indosat Tbk (B) noch 38,82 IDR je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15.505,92 Milliarden IDR – ein Plus von 10,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PT Indosat Tbk (B) 14.051,99 Milliarden IDR erwirtschaften konnte.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 201,98 IDR, gegenüber 170,84 IDR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 61.713,40 Milliarden IDR, nachdem im Vorjahr 56.518,14 Milliarden IDR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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