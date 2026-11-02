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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk präsentiert Quartalsergebnisse
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 200,50 IDR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 170,25 IDR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 5.719,19 Milliarden IDR im Vergleich zu 4.883,37 Milliarden IDR im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 517,88 IDR, gegenüber 674,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 18.995,13 Milliarden IDR geschätzt, nachdem im Vorjahr 17.731,19 Milliarden IDR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
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07:01
|Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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