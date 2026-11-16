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16.11.2026 07:01:06
Ausblick: PT Excelcomindo Pratama legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
PT Excelcomindo Pratama wird am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass PT Excelcomindo Pratama im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -5,837 IDR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -85,000 IDR je Aktie gewesen.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11.452,57 Milliarden IDR. Dementsprechend gehen die Experten bei PT Excelcomindo Pratama für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12.182,86 Milliarden IDR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -2,034 IDR aus. Im Vorjahr waren -276,000 IDR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten im Durchschnitt 47.200,37 Milliarden IDR, nachdem im Vorjahr 42.445,96 Milliarden IDR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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Nachrichten zu PT Excelcomindo Pratama TbkShs
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07:01
|Ausblick: PT Excelcomindo Pratama legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu PT Excelcomindo Pratama TbkShs
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