|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: PSP Projects gewährt Anlegern Blick in die Bücher
PSP Projects wird am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 6,00 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 46,34 Prozent erhöht. Damals waren 4,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll PSP Projects 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,84 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 25,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte PSP Projects 7,03 Milliarden INR umsetzen können.
Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 35,88 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,00 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 42,83 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 31,49 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu PSP Projects Ltd Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: PSP Projects gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: PSP Projects präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: PSP Projects stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: PSP Projects öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu PSP Projects Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.