PS Marine Hldg lädt am 27.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,106 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei PS Marine Hldg noch ein Gewinn pro Aktie von 0,000 NOK in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 5 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 45,9 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 178,3 Millionen NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,266 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 195,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 696,8 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net