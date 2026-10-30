Ausblick: Proya Cosmetics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Proya Cosmetics A präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,690 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Proya Cosmetics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 57,67 Prozent auf 2,74 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 CNY, gegenüber 3,81 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 11,93 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 10,52 Milliarden CNY generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net