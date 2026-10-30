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30.10.2026 07:01:06
Ausblick: Proya Cosmetics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Proya Cosmetics A präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,690 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Proya Cosmetics A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,570 CNY in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 57,67 Prozent auf 2,74 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,74 CNY, gegenüber 3,81 CNY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 11,93 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 10,52 Milliarden CNY generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Proya Cosmetics Co., Ltd. Registered Shs -A-
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30.10.26
|Ausblick: Proya Cosmetics A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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10.08.26
|Erste Schätzungen: Proya Cosmetics A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Proya Cosmetics Co., Ltd. Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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