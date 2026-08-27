Proximar Seafood AS Registered Shs Aktie 57210979 / NO0010893902
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Proximar Seafood AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Proximar Seafood AS Registered veröffentlicht am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst schätzt, dass Proximar Seafood AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,090 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,660 NOK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 46,5 Millionen NOK aus – eine Steigerung von 95,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Proximar Seafood AS Registered einen Umsatz von 23,8 Millionen NOK eingefahren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,024 NOK, gegenüber -1,120 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 383,9 Millionen NOK, nachdem im Vorjahr 99,1 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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